«Авангард» обыграл на выезде «Адмирал», одержав третью победу кряду Омский клуб идет на втором месте в Восточной конференции.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» – «Авангард» завершился со счетом 2:5 (1:0, 1:3, 0:2).

Хозяева выиграли первый период благодаря голу Алексея Дробина на седьмой минуте, но по ходу второй 20-минутки «Авангард» вышел вперед. На 21-й минуте отличился Валентин Пьянов, а на 28-й – Алексей Потапов. Словацкий нападающий «Адмирала» Мартин Бакош сделал счет 2:2, реализовав буллит на 31-й минуте, но далее шайбы забрасывали только гости.

На 37-й минуте Коди Франсон отличился в большинстве, на 47-й поздравления принимал Денис Зернов, а итоговый счет 5:2 в пользу «Авангарда» установил на 55-й Брэндон Макмиллан, реализовав численное преимущество.

С тремя победами подряд «Авангард» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 66 очков в 48 играх. «Адмирал» находится на девятом месте, оставшись с 49 очками после 46 игр.

Завтра 16 января «Адмирал» и «Авангард» еще раз сыграют друг с другом во Владивостоке.