«Авангард» обыграл на выезде «Адмирал», одержав третью победу кряду

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» – «Авангард» завершился со счетом 2:5 (1:0, 1:3, 0:2).
Хозяева выиграли первый период благодаря голу Алексея Дробина на седьмой минуте, но по ходу второй 20-минутки «Авангард» вышел вперед. На 21-й минуте отличился Валентин Пьянов, а на 28-й – Алексей Потапов. Словацкий нападающий «Адмирала» Мартин Бакош сделал счет 2:2, реализовав буллит на 31-й минуте, но далее шайбы забрасывали только гости.
На 37-й минуте Коди Франсон отличился в большинстве, на 47-й поздравления принимал Денис Зернов, а итоговый счет 5:2 в пользу «Авангарда» установил на 55-й Брэндон Макмиллан, реализовав численное преимущество.
С тремя победами подряд «Авангард» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 66 очков в 48 играх. «Адмирал» находится на девятом месте, оставшись с 49 очками после 46 игр.
Завтра 16 января «Адмирал» и «Авангард» еще раз сыграют друг с другом во Владивостоке.
Овечкин выбил 686, а Бэкстрем – 46 миллионов Ударным выдалось начало недели для двух вашингтонских закадычных приятелей. 14.01.2020 18:30 Хоккей Славин Виталий Рой Джонс: Усик очень талантлив, но мне нравится Бивол Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс рассказал о возможности проведения боя в России и назвал своих любимых боксеров. 13.01.2020 11:15 Бокс Усачев Владислав Где взять патроны, которые не сдувает? В Рупольдинге сборной надо исправлять стрельбу В среду стартует 5-й этап Кубка мира. Российская команда попробует реабилитироваться после неудачного выступления в Оберхофе на минувшей неделе. 14.01.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай Даешь Панарину звание почетного гражданина Нью-Йорка… …Как это сделали несколько лет назад в Вашингтоне, отблагодарив за хоккейный бум в столице США Александра Овечкина. 14.01.2020 13:00 Хоккей Славин Виталий «Барса» минус «Зенит» равно 660 миллионов евро Авторитетное агентство Deloitte опубликовало рейтинг самых доходных клубов мира. 14.01.2020 21:30 Футбол Безъязычный Алексей СКА выручили Подколзин и Ко. Питерцы в четвертый раз одолели «Динамо» Самые интересные моменты игрового дня в обзоре «Советского спорта». 12.01.2020 20:15 Хоккей Домрачев Владислав Четыре дня до… Олимпиады. Когда и где фигуристы начинают 2020 год На минувшей неделе заметных турниров не было. Однако кое-что интересное все-таки происходило – и к тому же новогодняя пауза вот-вот закончится. 06.01.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Косторная не участвует? Это все остальные – не участвуют! На чемпионате России в Красноярске женскую короткую программу выиграла Алена Косторная. С феноменальными оценками под девяносто баллов. 27.12.2019 18:30 Фигурное катание Тигай Лев «Реал» или «Барселона»? «Интер» или «Ювентус»? «Бавария» или «Лейпциг»? Нынешний сезон приятно удивляет остротой чемпионских гонок в ведущих европейских чемпионатах. 13.01.2020 17:00 Футбол Зибрак Артем