Дебур сменил Галлана на посту главного тренера «Вегаса» «Голден Найтс» проиграли четыре последних матча.

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» на своем официальном сайте объявил о смене главного тренера. Жерар Галлан, под чьим руководством «Вегас» в 2018 году добрался до финала Кубка Стэнли, сложил свои полномочия. Вторым главным тренером в истории «Голден Найтс» стал 51-летний канадец Питер Дебур.

11 декабря Дебура уволили из «Сан-Хосе», поскольку команда худший старт регулярного чемпионата за пять последних лет – 32 очка в 33 матчах при 15 победах.

В четырех предыдущих сезонах канадский специалист регулярно выводил «акул» в плей-офф. В 2016 году «Сан-Хосе» под руководством Дебура впервые в своей истории добрались до финала Кубка Стэнли. В схватке за трофей «акулы» уступили «Питтсбургу» в шести матчах.

До «Сан-Хосе» Дебур работал с «Флоридой» и «Нью-Джерси». «Девилз» под его руководством вышли в финал плей-офф сезона-2011/12, где проиграли «Лос-Анджелесу» в шести матчах.

56-летний канадец Галлан был первым тренером в истории «Вегаса». Под его руководством команда дебютировала в НХЛ в сезоне-2017/18. «Золотые рыцари» сразу же пробились в плей-офф, выиграв Тихоокеанский дивизион, и дошли в Кубке Стэнли до финала, в котором проиграли «Вашингтон Кэпиталз» в пяти матчах.

Кстати, в своем втором сезоне «Вегас» вылетел в первом раунде плей-офф как раз от «Сан-Хосе» Дебура, проиграв в семи матчах.

В данный момент «золотые рыцари» с четырьмя поражениями подряд занимают девятое место в таблице Западной конференции. В активе «Вегаса» 54 очка в 49 матчах. Дебур дебютирует в новой должности завтра 16 января, когда «Голден Найтс» сыграют на выезде с «Оттавой».