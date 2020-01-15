Генеральный менеджер «Вегаса» объяснил решение сменить тренера - Советский спорт
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15 января 2020 20:02ХоккейШарафудинов Виктор

Генеральный менеджер «Вегаса» объяснил решение сменить тренера

«Голден Найтс» расстались с Галланом.

В тренерском штабе клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур сменил Жерара Галлана, под чьим руководством команда в своем дебютном сезоне-2017/18 сенсационно добралась до финала Кубка Стэнли.

Смену главного тренера прокомментировал генеральный менеджер «Вегаса» Келли Маккриммон.

«Мы посчитали, что для раскрытия полного потенциала нашей команде требуется тренерская перестановка, – цитирует Маккримона официальный сайт НХЛ. – Команда способна на большее, чем демонстрировала в этом сезоне.

Мы благодарим Жерара и его ассистента Майка Келли за работу в «Вегасе». Они оба внесли большой вклад в успехи, которых добилась команда в первые два года существования. И мы желаем им всего наилучшего в дальнейшем.

В лице Питера Дебура мы приглашаем проверенного, опытного главного тренера, который, на наш взгляд, поможет нам добиться главной цели.

Мы рады приветствовать Питера и его семью в «Голден Найтс». Мы надеемся на хорошее окончание сезона-2019/20 и светлое будущее».

В данный момент «Вегас» занимает девятое место в Западной конференции, набрав 54 очка в 49 матчах.

Дебур в 2012 и 2016 годах выводил в финал Кубка Стэнли соответственно «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе». 11 декабря прошлого года 51-летний канадец был уволен из «Сан-Хосе» после неудачного старта регулярного чемпионата.

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