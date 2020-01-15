Ковальчук – об уходе из «Лос-Анджелеса»: Меня не устраивала роль в клубе. Это очень тяжело В составе «королей» он провел 17 матчей и набрал 9 (3+6) очков.

Форвард «Монреаля» Илья Ковальчук рассказал, почему решил покинуть «Лос-Анджелес Кингз».

«Честно говоря, я оказался не в то время и не в том месте. Да, ожидания были высокими, но команда потерпела ряд изменений, в том числе из-за травм. Мы поговорили с руководством и решили прекратить сотрудничество.

Вообще, меня не устраивала роль в клубе. Это очень тяжело. Будем честны: я – бесполезный игрок, когда провожу на льду по 7-10 минут. Некоторые справляются за это время, но не я. Конечно, я работал и пытался получить больше времени, но ничего не происходило», – цитирует Ковальчука Sportsnet.