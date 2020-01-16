«Монреаль» на своем льду уступил «Чикаго», на счету Ковальчука голевая передача - Советский спорт
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16 января 2020 06:15Хоккей

«Монреаль» на своем льду уступил «Чикаго», на счету Ковальчука голевая передача

Хоккеисты «Монреаля» проиграли «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:4.

В составе «Канадиенс» заброшенной шайбой отметился Филлип Дано (21-я минута), у «Блэкхоукс» отличились Зак Смит (6, 9), Алекс Дебринкэт (32) и Дрейк Каджула (52).

Отметим, что нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук записал на свой счет результативную передачу.

После этой игры «Чикаго», набрав 50 очков, поднялся на десятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Монреаль» с 47 очками занимает на «Востоке» 13-е место.

В следующем матче «Чикаго» в гостях сыграет против «Торонто», а «Монреаль» на выезде встретится с «Филадельфией».

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