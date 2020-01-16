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«Сент-Луис» в овертайме проиграл «Филадельфии», прервав свою серию из четырех побед (видео) - Советский спорт
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16 января 2020 06:55Хоккей

«Сент-Луис» в овертайме проиграл «Филадельфии», прервав свою серию из четырех побед (видео)

Хоккеисты «Сент-Луиса» в овертайме проиграли «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4.

В основное время встречи у «Блюз» заброшенными шайбами отметились Джастин Фолк (15-я минута), Райан О'Райлли (51) и Александер Стин (54), в составе «Флайерз» отличились Тайлер Питлик (33), Михаэль Раффль (36) и Трэвис Конечны (41).

В овертайме победу «Филадельфии» принес точный бросок Якуба Ворачека (64).

Отметим, что на счету российского защитника «Флайерз» Ивана Проворова результативная передача в овертайме.

После этой встречи «Филадельфия», набрав 56 очков, поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Сент-Луис» с 67 очками продолжает лидировать на «Западе».

В следующем матче «Блюз» в гостях сыграют против «Колорадо», а «Флайерз» на своем льду встретятся с «Монреалем».

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