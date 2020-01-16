Александр Овечкин: Думаю, что любой игрок стремится всю карьеру провести в одном клубе Капитан «Вашингтон» Александр Овечкин заявил, что не хочет покидать команду и надеется продлить контракт с «Кэпиталз».

- Посмотрим, что случится. Мы не имеем права вести переговоры до 1 июля, а там будет видно. Думаю, что любой игрок стремится всю карьеру провести в одном клубе. Так удобнее семье, здесь все друзья, тут складываются тесные отношения с городом и командой. Мы не хотим никуда уезжать, потому Вашингтон стал для нас вторым домом, - приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Напомним, 13-летний контракт Овечкина с «Вашингтоном» на 124 миллиона долларов, подписанный 10 января 2008 года, действует еще один год.