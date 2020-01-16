Брэндон Ип: Я горд представлять Китай на Матче Звезд КХЛ Нападающий «Куньлуня» Брэндон Ип рассказал о своих ожиданиях от Матча Звезд КХЛ.

– Предстоящий Матч Звезд станет для вас первым подобным событием в карьере?

– В профессиональном хоккее – да. В юниорской лиге мне доводилось участвовать в таких мероприятиях, но это было уже слишком давно. Что ж, это доказывает, что жизнь – интересная и непредсказуемая штука и всегда может удивить тебя. В ней полно сюрпризов, и это здорово!

– Самое интересное в том, что вы – первый китайский хоккеист, принимающий участие в Матчах Звезд КХЛ.

– Я это предполагал, учитывая то, что «Куньлунь» выступает в Лиге не так давно. Что ж, я горд представлять Китай на таком мероприятии, да еще и вдобавок войти в историю. Постараюсь оставить приятное впечатление

– Уже решили, в каких конкурсах хотели бы поучаствовать?

– Нет, но я, в общем-то, готов на все. Разве что хотелось бы уклониться от тех конкурсов, в которых надо быстро бегать. У меня недавно растяжение было – не хочется провоцировать травму. Да и оплошать не хочется: в этой лиге столько молодых быстрых ребят – куда мне за ними угнаться…, - приводит слова Ипа официальный сайт КХЛ.

Добавим, что 12-й матч всех звезд Континентальной хоккейной лиги состоится 19 января 2020 года в Москве.