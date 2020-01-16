Илья Ковальчук: Сегодняшнее большинство было катастрофой Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук – о причинах поражения в домашнем матче с «Чикаго» (1:4).

- Нам нужно более точно играть в большинстве. Сегодняшнее большинство было катастрофой. Надо все проанализировать, поговорить и играть проще. Если пытаться делать красивые передачи между клюшками и коньками, ничего не получится, - цитирует Ковальчука пресс-служба НХЛ.

Добавим, что на счету Ковальчука в этой встрече одна результативная передача.