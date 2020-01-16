Боб Хартли: Мы заработали на выезде восемь очков – все играли так, как нужно «Авангард» завершил выездную серию победой над «Адмиралом».

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:1) на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

«Мы хорошо начали первый период, хорошо двигались, катались, – приводит слова канадца официальный сайт «Адмирала». – Но затем мы немного усложнили свою игру во втором, особенно когда пропустили шайбу. Но ответили в третьем периоде в большинстве и уверенно закончили матч.

Эта игра завершает наш большой четырехматчевый выезд. Мы заработали восемь очков и нужно отдать должное нашей команде. Все стремились побеждать, все играли так, как нужно».

Напомним, голы у «Авангарда» забили Алексей Потапов, Кирилл Семенов и Сергей Шумаков. «Ястребы» выиграли четвертый матч подряд, набрали 68 очков и догнали лидирующий на Востоке «Ак Барс».