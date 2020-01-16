Никита Задоров: Лучший способ играть против лидеров – запирать их в собственной зоне В этом сезоне он сыграл 42 матча в составе «Эвеланш».

Защитник «Колорадо» Никита Задоров рассказал о своей роли в команде в этом сезоне – главный тренер команды Джаред Беднар выпускал россиянина против лидеров соперника.

– Как описать мою роль? Мне кажется, вам со стороны это проще сделать. Чем меньше времени ты им даешь, тем лучше. Нужно сразу под них подкатываться. Физически стоять над ними, постоянно хитовать их, бить. Им это не нравится, они психуют. Но поскольку лучшая защита – это нападение, то надо стараться созидать со своими нападающими, запирать этих парней в их собственной зоне. За статистикой я часто слежу, но не сказал бы, что лидерство по хитам для меня так уж важно. Догнать, перегнать кого-то никогда не было приоритетом. У меня есть мой стиль игры, и я его придерживаюсь. Иногда бывает, получается много. Да и ударить тоже можно по-разному, – цитирует Задорова официальный сайт НХЛ.

Отметим, что в этом сезоне 24-летний Задоров сыграл 42 матча, отметившись 6 (2+4) очками.

«Колорадо» занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 56 очков в 46 матчах.