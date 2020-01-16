Мартин Бакош: Последние два-три матча «Адмирал» начинает плохо Его команда занимает девятое место в Восточной конференции.

Форвард «Адмирала» Мартин Бакош прокомментировал сегодняшнее домашнее поражение от «Авангарда» (1:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ – словацкий игрок отметился шайбой во втором периоде.

– Я думаю, что мы хорошо играли. Болельщики поддерживали нас. Жаль, что очки не взяли. Начали плохо. Не знаю, почему, но уже 2-3 игры так. Но хорошо, что команда не расслаблялась, и мы добавляли в скорости и в пас лучше играли. Были моменты, просто не забили. Мы всегда играем, чтобы забивать голы. Лучше бы я не забил, но мы выиграли, – цитирует игрока пресс-служба клуба.

«Адмирал» занимает девятое место в Восточной конференции, набрав 49 очков в 47 матчах. Следующий соперник команды – «Салават Юлаев». Игра состоится 21 января в 17.00 по московскому времени.