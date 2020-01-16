«Автомобилист» обыграл «Салават Юлаев», а Дацюк набрал три очка Команда из Екатеринбурга идет на четвертом месте в Восточной конференции.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Салават Юлаев» завершился со счетом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2).

Счет на 23-й минуте после передачи Павла Даюцка открыл защитник хозяев Денис Бодров, а на 32-й отличился уже сам 41-летний Дацюк.

В третьем периоде «Автомобилист» позволил гостям из Уфы отыграться с 0:2. На 46-й минуте шайбу забросил Петр Хохряков, а на 50-й Никита Сошников реализовал большинство. Тем не менее, команда Андрея Мартемьянова вырвала победу. На 55-й минуте Анатолию Голышеву посчастливилось отличиться в меньшинстве, а за 14 секунд до финальной сирены Артем Гареев забросил в пустые ворота «Салавата», что позволило Дацюку добавить в свою статистику еще одно ассистентское очко.

Выиграв три из последних четырех матчей, «Автомобилист» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 61 очко в 48 играх. «Салават Юлаев» с четырьмя поражениями в пяти последних встречах находится на восьмой позиции – 52 очка после 48 игр.

21 января «Салават Юлаев» примет «Адмирал», а «Автомобилист сыграет в гостях с «Нефтехимиком».