Андрей Скабелка: Потусторонние силы вмешивались в ход матча с «Металлургом» Его команда одержала третью победу кряду.

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал сегодняшнюю победу своей команды против «Металлурга» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Хороший матч. Начало было за «Металлургом», но мы весь матч играли здорово. Получилось перехватить инициативу. Иногда потусторонние силы вмешивались в ход матча, и поэтому получилось так нервно, – цитирует Скабелку пресс-служба казахстанского клуба.

Напомним, что в третье периоде при счете 4:2 судья не засчитал шайбу в ворота «Металлурга» в исполнении нападающего Антона Сагадеева – была зафиксирована блокировка вратаря.

«Барыс» занимает третье место в Восточной конференции – на счету команды 65 очков в 49 матчах.

В следующем матче казахстанский клуб сыграет в гостях против «Йокерита». Игра состоится 21 января в 19.30 по московскому времени.