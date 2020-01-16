Андрей Скабелка: Потусторонние силы вмешивались в ход матча с «Металлургом»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал сегодняшнюю победу своей команды против «Металлурга» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Хороший матч. Начало было за «Металлургом», но мы весь матч играли здорово. Получилось перехватить инициативу. Иногда потусторонние силы вмешивались в ход матча, и поэтому получилось так нервно, – цитирует Скабелку пресс-служба казахстанского клуба.
Напомним, что в третье периоде при счете 4:2 судья не засчитал шайбу в ворота «Металлурга» в исполнении нападающего Антона Сагадеева – была зафиксирована блокировка вратаря.
«Барыс» занимает третье место в Восточной конференции – на счету команды 65 очков в 49 матчах.
В следующем матче казахстанский клуб сыграет в гостях против «Йокерита». Игра состоится 21 января в 19.30 по московскому времени.
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