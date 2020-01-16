Николай Цулыгин: У «Салавата» наступила какая-то полоса невезений - Советский спорт
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16 января 2020 20:21ХоккейКорегин Владислав

Николай Цулыгин: У «Салавата» наступила какая-то полоса невезений

Уфимская команда идет восьмой на Востоке.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда в гостях уступила «Автомобилисту» (2:4).

– Хочу поздравить соперника с победой. Что-то происходит – второй матч подряд спасаем, который проигрывали в две шайбы. Второй раз на последних минутах делаем глупейшие ошибки, когда соперник ловит нас на контратаках. Все вроде бы заряжены, словами, головой и делом говорят «да, да», но выходят на лед и на последних минутах получается что-то не очень хорошее. Какая-то полоса невезений, но при этом нельзя сказать, что плохо играли. Но не победили, это уже плохо, – цитирует Цулыгина пресс-служба уфимцев.

«Салават Юлаев» с четырьмя поражениями в пяти последних встречах находится на восьмой позиции в Восточной конференции – 52 очка после 48 игр. 21 января уфимцы дома примут «Адмирал». Начало встречи – в 17.00 (мск).

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