«Торпедо» в упорной борьбе победило московское «Динамо» В Нижнем Новгороде бело-голубые целых три раза сравнивали счет, но в итоге уступили.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Динамо» (Москва) завершился со счетом 6:4 (2:1, 2:2, 2:1). Станислав Бочаров и канадец Тай Рати оформили дубли в составе нижегородцев.

Форвард «Динамо» Вадим Шипачев открыл счет на 23-й секунде матча, но уже к 16-й минуте автозаводцы вели 2:1. На 13-й минуте отличился Станислав Бочаров, а затем Тай Ратти реализовал большинство.

На 25-й минуте Дмитрий Яшкин сделал счет 2:2, и далее эта история повторилась еще дважды. «Торпедо» выходило вперед 3:2 и 4:3 на 26-й и 35-й минутах стараниями Артема Аляева и Бочарова, однако динамовцы отыгрывались благодаря шайбам Ильи Круглова (30-я минута) и Ивана Игумнова (46-я).

Но в итоге команда Дэвида Немировски все-таки дожала гостей из Москвы. На 53-й минуте Ратти по примеру Бочарова оформил дубль, сделав счет 5:4. В концовке отличился еще и Дрю Шор, забросив в пустые ворота «Динамо».

Выиграв три из четырех последних матчей, «Торпедо» поднялось на седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 54 очка в 49 играх.

Московское «Динамо», проиграв три из четырех последних встреч, находится на третьей позиции – 65 очков после 50 матчей.