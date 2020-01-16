«Трактор» обыграл «Нефтехимик», отыгравшись со счета 0:3 Энлунд и Гика оформили по дублю.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Трактором» завершился со счетом 4:3 в пользу екатеринбургской команды.

В составе хозяев дублем отметился финский нападающий Йонас Энлунд (28-я и 36-я минуты). Еще один гол на счету канадца Райана Мерфи (3). Соперник ответил результативными бросками Томаша Гики (49, 56) и Александра Авцина (58).

Исход встречи решался в серии буллитов – победу «Трактору» принес Кристиан Томас.

«Нефтехимик» занимает десятое место в Восточной конференции, набрав 47 очков в 48 матчах. Екатеринбургский клуб с 45 очками поднялся на 11-е место.

Следующим соперником нижнекамцев станет «Автомобилист», а «Трактор» сыграет против «Сибири».