ЦСКА разгромил «Сочи», Слепышев и Окулов сделали дубли - Советский спорт
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16 января 2020 21:44ХоккейШарафудинов Виктор

ЦСКА разгромил «Сочи», Слепышев и Окулов сделали дубли

Армейцы остаются лучшей командой нынешнего сезона КХЛ.

Матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Сочи» завершился со счетом 6:1 (1:0, 0:0, 5:1).

Сергей Толчинский открыл счет на 3-й минуте, и счет 1:0 продержался до второго перерыва. Однако в третьем периоде сочинцы «посыпались», и армейцам удалось забросить еще целых пять шайб. Антон Слепышев и Константин Окулов оформили дубли. Слепышев отличился на 41-й и 50-й минутах, а Окулов – на 48-й и 56-й. Еще одна шайба (на 51-й) на счету Никиты Нестерова (в большинстве).

Лишь за 63 секунды до финальной сирены ХК «Сочи» удалось «размочить» счет – шайбу забросил Андрей Алтыбармакян.

ЦСКА остается лидером регулярного чемпионата и Западной конференции, выиграв четыре из пяти последних матчей и набрав 74 очка в 49 встречах.

«Сочи» находится на девятой строчке турнирной таблицы Запада, имея 46 очков после 49 встреч.

21 января ЦСКА примет СКА, а «Сочи» сыграет в гостях с рижским «Динамо».

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