Дэвид Немировски: Ни один игрок «Торпедо» не опустил голову, все бились до конца Главный тренер нижегородцев прокомментировал победу над московским «Динамо».

В матче чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» одержало запоминающуюся победу над московскими динамовцами со счетом 6:4. В самом начале встречи автозаводцы пропустили от Вадимиа Шипачева, и хотя затем им трижды удавалось вырваться вперед москвичи трижды сравнивали счет. Все решил гол канадца Тая Ратти на 53-й минуте, а в концовке Дрю Шор забросил в пустые ворота – 6:4.

Победу в напряженной встречи прокомментировал главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски.

«Мы серьезно готовимся ко всем матчам, но сегодня было особенно важно победить учитывая то, сколько матчей подряд мы проигрывали «Динамо», – цитирует канадца официальный сайт ХК «Торпедо». – Важно было вернуть свой хоккей – тот, который мы показывали на старте сезона, но не всегда демонстрировали в последних матчах. Было видно, как ребята бились и старались даже несмотря на быстрый пропущенный гол. Ни один игрок не опустил голову, все бились до конца. В итоге получилась хорошая игра, и мы рады двум очкам сегодня. Сейчас будет время немного восстановиться во время паузы на Матч звезд, и будем готовиться к следующим поединкам».

Выиграв три из четырех последних матчей, «Торпедо» поднялось на седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 54 очка в 49 играх.

21 января нижегородцы примут «Локомотив».