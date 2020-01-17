Владимир Крикунов: Такое поражение хорошая школа, а за уроки надо платить - Советский спорт
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17 января 2020 00:50ХоккейШарафудинов Виктор

Владимир Крикунов: Такое поражение хорошая школа, а за уроки надо платить

Главный тренер московского «Динамо» пообщался с журналистами после поражение от «Торпедо».

В выездном матче КХЛ против нижегородского «Торпедо» московские динамовцы целых три раза сравнивали счет по ходу игру, но в итоге все равно уступили с результатом 4:6. После игры главный тренер динамовцев Владимир Крикунов отметил, что такое поражение может стать хорошим уроком на будущее, а также отметил отсутствие свежести у своей команды.

«Предупреждали своих игроков, что у противника хорошие контратаки, что они хорошо реализуют большинство, разбирали все это, – цитирует пресс-конференцию Крикунова «Р-Спорт». – Но они все сделали ровно наоборот, поэтому и получили шесть голов. Ничего страшного, это хорошая школа, а за уроки в ней надо платить.

Свежести у игроков сейчас нет ни у кого ни в какой команде, игр очень много. Мы уже 50 матчей сыграли. Сейчас будет небольшая пауза, потом останется уже совсем немного до конца регулярки. Будет немного легче.

Особых претензий к вратарю Ивану Бочарову не было, но так бывает. Просто не его день. Ошибок он не совершал, но игра не шла. Надо было что-то делать. Возможно, замену вратаря надо было сделать раньше».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков в 50 матчах. 21 января команда Крикунова дома сыграет с «Ак Барсом».

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