Алексей Кудашов: Были заряжены, чтобы взять реванш у «Йокерита» Главный тренер СКА прокомментировал домашнюю победу над финским клубом.

3 января «Йокерит» в Хельсинки разгромил СКА со счетом 6:0. 16 января питерцы в домашнем матче взяли реванш, победив с результатом 4:1.

На послематчевой пресс-конференции питерцев Алексей Кудашов рассказал, что помогло добиться успеха.

«Естественно, все игроки держали в памяти прошлую игру, поэтому были заряжены на сегодняшний матч, чтобы взять реванш, – цитирует Кудашова официальный сайт СКА. – Сыграли более активно, чем в Хельсинки. Постарались лишить быстрых, организованных игроков соперника пространства, старались играть активно в давление, в прессинг, больше владеть шайбой. Вроде план на игру сработал. ска

В третьем периоде «Йокерит» побежал. Понятно, что счет заставлял, но и мы неправильно играли, поэтому взяли тайм-аут и немного подправили игру. Нельзя было давать пространство, позволять разгоняться. Постарались это исправить.

На Матче звезд, конечно, не будет такого нервного напряжения. Но хочу подчеркнуть, что вызов меня на Матч звезд – это в первую очередь заслуга всего тренерского штаба и хоккеистов. Это очень важный момент – я представитель всего клуба. Матч звезд – развитие лиги, это интересно и хорошо для болельщиков в первую очередь».

12-й Матч звезд КХЛ состоится 19 января в Москве на домашней арене «Динамо».

СКА после 49 игр занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 69 очков и на 5 очков отставая от ЦСКА. 21 января лидеры Запада встретятся друг с другом в Москве.