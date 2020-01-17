Дубль Ковальчука помог «Монреалю» обыграть «Филадельфию» (видео) В последних четырех матчах «Канадиенс» одержали три победы.

Матч регулярного чемпионата НХЛ »Филадельфия» - «Монреаль» завершился со счетом 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).

Одним из главных героев встречи стал нападающих гостей Илья Ковальчук, оформивший дубль. Россиянин забросил уже три шайбы после перехода в канадский клуб. Всего в НХЛ на счету Ковальчука 439 голов. По этому показателю он вышел на четвертое место среди российских хоккеистов в истории лиги.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду более 24 минут и очков не набрал.

«Монреаль» имеет в своем активе 49 очков и занимает 13-е место в таблице Восточной конференции. «Флайерз» - восьмые (56).

19 января «Канадиенс» примут «Вегас», а «Филадельфия» - «Лос-Анджелес».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Монреаль» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Фэраби, 19 — Татар, 20. Ковальчук, 23, 52. Лехконен, 23.