Овечкин оформил хет-трик в победном матче «Вашингтона» против «Нью-Джерси» (видео)

«Вашингтон» на своем льду переиграл «Нью-Джерси» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1).
Первой звездой встречи был признан российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший три шайбы. Всего в текущем сезоне форвард забил 31 гол.
Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, которому удалось забросить не менее 30 шайб за сезон в составе одной команды на протяжении 15 лет подряд.
Игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, как и Никита Гусев из «Нью-Джерси», результативными действиями не отметились. Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 32 броска из 34. Вратарь был признан второй звездой матча.
«Вашингтон» набрал 69 очков и продолжает лидировать на Востоке, «Нью-Джерси» - 14-й (41).
18 января «Кэпиталз» сыграют в гостях против «Айлендерс», а днем позже «Девилз», также на выезде, встретятся с «Коламбусом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Голы: Овечкин, 16, 20, 56. Хагелин, 21. Врана, 47 — Симмондс, 22. Коулмэн, 44.