«Рейнджерс» переиграли «Айлендерс», Георгиев отразил 38 бросков - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 января 2020 07:13ХоккейНечаев Юрий

«Рейнджерс» переиграли «Айлендерс», Георгиев отразил 38 бросков

В последних пяти матчах «Рейнджерс» одержали четыре победы.

«Айлендерс» на своем льду проиграли «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 (1:0, 0:1, 1:2).

В составе гостей результативной передачей отметился Артемий Панарин. Голкипер Александр Георгиев отразил 38 из 40 бросков по своим воротам.

Вратарь хозяев Семен Варламов совершил 25 сэйвов после 28 бросков.

«Островитяне» занимают четвертое место в таблице Восточной конференции, имея в активе 60 очков. «Рейнджерс» - 12-е (50).

Следующие матчи обе команды проведут на своих площадках. 18 января «Айлендерс» примут «Вашингтон», а «Рейнджерс» - «Коламбус» 20 января.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Голы: Бэйли, 20. Бовилье, 53 — Зибанежад, 33. ДиАнджело, 45. Крайдер (Панарин), 60.

Первые… с конца. Миронова и Куклина стали последними в масс-старте Допустив на двоих 21 промах (!), россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина в Оберхофе дружно замкнули протокол гонки с общего с старта. 12.01.2020 16:45 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Тихонов о выступлении россиянок в спринте: Девчонки мертвые, пожалейте их Анфиса Резцова: С такими результатами нам нечего ловить на чемпионате мира Дмитрий Васильев: Рассказы про проблемы со смазкой и лыжами преувеличены
Сергей Карякин: Хочу открыть матч «Барселоны» Сетьена Российский гроссмейстер, участник матча на первенство мира 2016 года, вспомнил, как играл в шахматы с новым главным тренером «Барселоны» Кике Сетьеном. 15.01.2020 20:00 Футбол Безъязычный Алексей
Фуркад выиграл у ветра в лотерею. И возглавил общий зачет Кубка мира Этап Кубка мира в Оберхофе завершился мужским масс-стартом. Золото завоевал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Матвей Елисеев финишировал десятым. 12.01.2020 18:15 Биатлон Тигай Лев
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев сыграет в первом круге Australian Open с Тиафу Рублев победил Эванса и вышел в полуфинал турнира в Аделаиде Хачанов проиграл Миллману во втором круге турнира в Окленде
Как Малкину реагировать на роль вечно второго в «Питтсбурге»? С возвращением Кросби «пингвины» снова задвинули уральского кудесника на подсобные работы. 15.01.2020 11:45 Хоккей Славин Виталий
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
«Я в шоке от такого отставания». Россиянки провели худшую гонку сезона Ни одна из россиянок не пробилась в топ-30 в женском спринте этапа в Рупольдинге. Лучшая из наших – Лариса Куклина – стала 36-й. Светлана Миронова не попала даже в гонку преследования. 15.01.2020 19:45 Биатлон Мысин Николай
Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав
Два титула и полуфинал сборной. Россияне шикарно начали новый сезон Начало нового сезона принесло России сразу два титула – отличились Андрей Рублев и Екатерина Александрова. А также уверенное выступление сборной в новом командном турнире – Кубке ATP. «Советский спорт» – о том, чем запомнились первые недели 2020 года. 12.01.2020 19:00 Теннис Мысин Николай
Бе дома – Фуркад в пляс. Француз начал год с победы в спринте На этапе Кубка мира в Германии спринтерскую гонку в отсутствие Йоханнеса Бе выиграл Мартен Фуркад. Матвей Елисеев и Александр Логинов – 4-й и 5-й соответственно. 10.01.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев
Новости
07:13 Хоккей «Рейнджерс» переиграли «Айлендерс», Георгиев отразил 38 бросков
06:51 Хоккей Овечкин оформил хет-трик в победном матче «Вашингтона» против «Нью-Джерси» (видео)
06:33 Хоккей Дубль Ковальчука помог «Монреалю» обыграть «Филадельфию» (видео)
06:15 Хоккей «Флорида» обыграла «Лос-Анджелес», Дадонов забросил шайбу (видео)
01:59 Футбол Бывший игрок «Спартака» Зе Луиш может перейти из «Порту» в «Севилью»
01:37 Футбол «Бордо» вылетел из Кубка Франции от клуба третьего дивизиона «По»
01:23 Хоккей Алексей Кудашов: Были заряжены, чтобы взять реванш у «Йокерита»
01:06 Футбол «Рома» обыграла «Парму» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии
00:50 Хоккей Владимир Крикунов: Такое поражение хорошая школа, а за уроки надо платить
00:41 Хоккей Дэвид Немировски: Ни один игрок «Торпедо» не опустил голову, все бились до конца
00:28 Футбол Янг переходит из «Манчестер Юнайтед» в «Интер»
00:12 Авто/Мото Голландский мотогонщик Стравер находится в критическом состоянии после аварии на «Дакаре»
23:51 Футбол Гендиректор «Зенита» Медведев: Предлагаемая схема расширения РПЛ может привести к падению доходов
23:34 Баскетбол Димитрис Итудис: С «Басконией» нас ждет очередное сражение, это очень атлетичная команда
23:22 Баскетбол Алексей Швед: Под конец расслабились, но в целом проделали отличную работу
23:16 Лыжный спорт Устюгов пропустит ближайший этап Кубка мира
23:15 Баскетбол Римас Куртинайтис: Матч против «Реала» – одна из лучших наших игр
22:56 Фигурное катание Туктамышева будет комментировать чемпионат Европы на «Первом канале»
22:40 Биатлон Тихонов о выступлении россиянок в спринте: Девчонки мертвые, пожалейте их
22:27 Футбол Гендиректор «Спартака» Цорн: Лига не готова к расширению
Метеорологи предупредили о грядущей засухе и торфяных пожарах летом
Ранее судимый экс-начальник завода стал кандидатом в руководители «Марциальных вод»
МЧС: скорость ветра в Оренбургской области выросла до 26 метров в секунду
Тюменские инвалиды объявили о голодовке, чтобы добиться отставки Ольги Кузнечевских
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика