«Рейнджерс» переиграли «Айлендерс», Георгиев отразил 38 бросков В последних пяти матчах «Рейнджерс» одержали четыре победы.

«Айлендерс» на своем льду проиграли «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 (1:0, 0:1, 1:2).

В составе гостей результативной передачей отметился Артемий Панарин. Голкипер Александр Георгиев отразил 38 из 40 бросков по своим воротам.

Вратарь хозяев Семен Варламов совершил 25 сэйвов после 28 бросков.

«Островитяне» занимают четвертое место в таблице Восточной конференции, имея в активе 60 очков. «Рейнджерс» - 12-е (50).

Следующие матчи обе команды проведут на своих площадках. 18 января «Айлендерс» примут «Вашингтон», а «Рейнджерс» - «Коламбус» 20 января.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Голы: Бэйли, 20. Бовилье, 53 — Зибанежад, 33. ДиАнджело, 45. Крайдер (Панарин), 60.