«Оттава» уступила «Вегасу», Наместников отметился заброшенной шайбой (видео) «Сенаторз» потерпели девятое поражение подряд.

«Оттава» проиграла «Вегасу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:4 (0:1, 0:1, 2:2).

В составе проигравших одну из шайб забросил Владислав Наместников, отличившийся в третьем периоде.

Артем Анисимов и Никита Зайцев результативными действиями не отметились.

«Вегас» одержал первую победу под руководством нового главного тренера Питера Дебура.

«Голден Найтс» набрали 56 очков и расположились на шестом месте в таблице Западной конференции. «Оттава» - 15-я на Востоке (40).

19 января «Вегас» сыграет в гостях против «Монреаля», а «Сенаторз» примут «Калгари».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Вегас» — 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Голы: Наместников, 47. Браун, 53 — Штястны, 1. Стоун, 39. Стивенсон, 46. Ривз, 50.