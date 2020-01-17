«Оттава» уступила «Вегасу», Наместников отметился заброшенной шайбой (видео)

«Оттава» проиграла «Вегасу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:4 (0:1, 0:1, 2:2).
В составе проигравших одну из шайб забросил Владислав Наместников, отличившийся в третьем периоде.
Артем Анисимов и Никита Зайцев результативными действиями не отметились.
«Вегас» одержал первую победу под руководством нового главного тренера Питера Дебура.
«Голден Найтс» набрали 56 очков и расположились на шестом месте в таблице Западной конференции. «Оттава» - 15-я на Востоке (40).
19 января «Вегас» сыграет в гостях против «Монреаля», а «Сенаторз» примут «Калгари».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Вегас» — 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
Голы: Наместников, 47. Браун, 53 — Штястны, 1. Стоун, 39. Стивенсон, 46. Ривз, 50.