Самсонов обновил рекорд «Вашингтона» 35-летней давности Сегодня «Кэпиталз» одержали очередную победу в регулярном чемпионате НХЛ.

Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов обновил рекорд клуба 35-летней давности.

Сегодня, в матче против «Нью-Джерси», вратарь одержал девятую победу подряд. Это является лучшим результатом в истории клуба для голкиперов-новичков.

Предыдущее достижение (восемь побед подряд) принадлежит Бобу Мэйсону и датируется сезоном 1984/85.

Напомним, сегодня «Вашингтон» на своем льду переиграл «Нью-Джерси» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1).

Самсонов отразил 32 броска из 34. Вратарь был признан второй звездой матча.

«Вашингтон» набрал 69 очков и продолжает лидировать на Востоке. 18 января «Кэпиталз» сыграют в гостях против «Айлендерс».