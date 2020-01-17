Илья Ковальчук: «Монреаль» собирается попасть в плей-офф, никто не сдается В последних четырех матчах «Канадиенс» одержали три победы.

Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук поделился эмоциями после матча против «Филадельфии».

«Наша цель - попасть в плей-офф, - приводит слова Ковальчука пресс-служба НХЛ. - Мы собираемся это сделать, никто не сдается. Я - лишь один из солдат, так что буду выходить на лед и помогать своей команде выигрывать матчи».

Напомним, сегодня встреча регулярного чемпионата НХЛ »Филадельфия» - «Монреаль» завершилась со счетом 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).

Одним из главных героев матча стал Ковальчук, оформивший дубль. Россиянин забросил уже три шайбы после перехода в канадский клуб.

«Монреаль» имеет в своем активе 49 очков и занимает 13-е место в таблице Восточной конференции. 19 января «Канадиенс» примут «Вегас».