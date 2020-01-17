Лаури Марьямяки: СКА был готов к игре, а у нас 40 минут ничего не получалось «Йокерит» проиграл СКА в Санкт-Петербурге.

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (1:4) в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.

«Соперник действительно был готов к игре, у нас, к сожалению, 40 минут ничего не получалось, – приводит слова Марьямяки официальный сайт СКА. – Третий период играли лучше – так и должно было быть, не знаю, почему играли первые 40 минут по-другому».

Отметим, что единственный гол «Йокерита» на четвертой минуте третьего периода забил форвард Петри Контиола.

С 65 очками финны занимают четвертое место в Западной конференции. После Матча звезд КХЛ 21 января «Йокерит» сыграет дома с «Барысом».