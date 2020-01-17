Никита Кучеров: «Тампа» неправильно играла с самого начала матча против «Миннесоты» «Лайтнинг» потерпели поражение в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров прокомментировал поражение своей команды от «Миннесоты».

«Мы неправильно играли с самого начала матча, - приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ. - Мы допускали множество потерь и не делали привычных вещей».

Напомним, сегодня «Миннесота» одержала домашнюю победу над «Тампой» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).

За гостей оба гола забил Никита Кучеров. На счету российского нападающего 20 заброшенных шайб в текущем сезоне.

«Лайтнинг» расположились на пятом месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 60 очков. 18 января «Тампа» сыграет на выезде с «Виннипегом».