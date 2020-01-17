«Торпедо» продлило контракт с Варнаковым Новое соглашение рассчитано до 2022 года.

«Торпедо» объявило на официальном сайте о продлении контракта с форвардом Михаилом Варнаковым. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2021/2022.

Воспитанник клуба выступал за команду с 2003 по 2013 годы, после чего вернулся в нее в 2018 году. Всего 34-летний нападающий провел за «Торпедо» 616 матчей, забросил 196 шайб и сделал 149 результативных передач.

Напомним, в КХЛ Варнаков также выступал за СКА, «Ак Барс» и «Динамо» (Москва). Он провел в лиге 674 матча и набрал 385 (206+179) очков при показателе полезности «+60» и 418 минутах штрафа.

Добавим, что «Торпедо» занимает восьмое место в Западной конференции и опережает идущий девятым «Сочи» на восемь очков.