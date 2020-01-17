Михаил Варнаков: Попасть в Клуб Всеволода Боброва – это высокая личная мотивация Форвард «Торпедо» продлил контракт с клубом.

Форвард «Торпедо» Михаил Варнаков прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

«Впереди – много вызовов, целей и задач, которых хочется достигнуть, – приводит слова 34-летнего нападающего официальный сайт клуба. – Обязательно хочется добиться новых успехов вместе с командой и преодолеть новую ступень турнирных высот. Неплохо было бы и завоевать место в Клубе Всеволода Боброва – это высокая личная мотивация».

Напомним, «Торпедо» объявило о продлении контракта с Варнаковым до 2022 года. Нынешний сезон стал для нападающего 12-м в родном клубе. Также он играл в КХЛ за СКА, «Ак Барс» и «Динамо» (Москва).

Добавим, что в Клуб Всеволода Боброва входят игроки, забившие как минимум 250 голов в матчах за отечественные клубы и сборную страны.