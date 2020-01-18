«Тампа-Бэй» разгромила «Виннипег», у Кучерова дубль Василевский одержал десятую победу подряд.

«Тампа-Бэй» крупно обыграла «Виннипег» (7:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан форвард «молний» Энтони Чирелли, впервые в своей карьере в лиге сделавший хет-трик. Нападающий Никита Кучеров оформил дубль и стал второй звездой. 26-летний российский нападающий продлил результативную серию до трех матчей. Теперь у него 54 (22+32) очка в 47 играх сезона. Третьей звездой назван голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский, отразивший 30 бросков и одержавший десятую победу подряд. Также отметим, что защитник «молний» Михаил Сергачев сделал свою 18-ю голевую передачу в сезоне.

«Тампа-Бэй» набрала 62 очка и продолжает занимать второе место в Атлантическом дивизионе. У «Виннипега» осталось 54 очка и отставание в одно очко от зоны плей-офф на Западе.

В следующих матчах 19 января «Виннипег» сыграет в гостях с «Чикаго», а 27 января «Тампа-Бэй» – с «Далласом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» – «Тампа-Бэй» – 1:7 (0:3, 1:2, 0:2)

Голы: Рословик, 32 – Чирелли, 10. 20, 48. Кучеров, 13. 28. Верхаг, 32. Киллорн (Сергачев), 51.

Вратари: Хеллибак (7/12), Броссуа (12/14) – Василевский (30/31).