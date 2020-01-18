Сергей Бобровский: США – одна из лучших стран мира, но и здесь есть свои неудобства

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский высказался о жизни в США.
«Америка, безусловно, входит в одну из лучших стран мира, – приводит «Чемпионат.com» слова 31-летнего вратаря. – Сильная экономика. Отлаженная система и много богатых и финансово преуспевающих людей, но и здесь есть свои неудобства.
Я вообще не сторонник сравнивать, что здесь хорошо, а там плохо. Везде есть свои плюсы и минусы. Здесь мне живется классно и комфортно, моя семья здесь счастлива».
Отметим, что Бобровский выступает в НХЛ с 2010 года. Первые два сезона он провел в «Филадельфии», а летом 2012 года был обменян в «Коламбус». С нынешнего сезона он выступает за «Флориду».
В 2013 и 2017 годах Бобровский стал обладателем «Везина Трофи» (приза лучшему голкиперу сезона).
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