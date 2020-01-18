Сергей Бобровский: Не сказал бы, что пропустил много легких шайб, но статистика может быть лучше Российский голкипер проводит первый сезон во «Флориде».

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский высказался о своем выступлении в нынешнем сезоне.

«Не хочу ни на что сваливать – ни на экипировку, ни на адаптацию, – сказал 31-летний вратарь в интервью «Чемпионат.com». – Да и не сказал бы, что пропускал много легких шайб, но согласен, что статистика может быть лучше».

Напомним, Бобровский проводит первый сезон во «Флориде», с которой летом подписал семилетний контракт.

В 34 проведенных матчах на его счету 16 побед, из них одна – «на ноль», 89,6 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 3,29 гола за игру.

Ранее Бобровский выступал в НХЛ за «Филадельфию» и «Коламбус». Его дважды (2013, 2017) признавали лучшим голкипером сезона.