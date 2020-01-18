Российские хоккеисты обыграли Канаду на групповом этапе юношеской Олимпиады

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Матвей Мичков (7-я и 12-я минуты), Руслан Газизов (9), Вячеслав Малов (13, 44) и Илья Квочко (19). У канадской сборной точными бросками отличились отличились Адамо Фантилли (20) и Дентон Матейчук (25).

Добавим, что в следующем матче сборная России в понедельник, 20 января сыграет против команды Дании.

Канада – Россия – 2:6 (0:4, 2:1, 0:1)

Голы: 0:1 - Мичков (Квочко, Дуда, 6:43, бол.), 0:2 - Газизов (Мирошниченко, 8:12, мен), 0:3 - Мичков (Мирошниченко, Квочко, 11:21, бол.), 0:4 - Малов (Рыжов, Малявин, 12:53), 0:5 - Квочко (Мичков, 18:28, бол.), 1:5 - Фантилли (Людвински, Гвиндон, 19:35), 2:5 - Матейчук (Фимис, 24:33), 2:6 - Малов (43:47)

Вратари: Филион (Эрнст 12:53 – 60:00) – Иванов

Броски: 17-22

Штраф: 19-4,5

Почитать подробнее об игре с канадцами на юношеской Олимпиаде: https://t.co/I4lTGAs6PP



Статистика матча 👇#снамироссия pic.twitter.com/W6z8fCIJ0c — Хоккей России (@russiahockey) January 18, 2020