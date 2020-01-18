Вячеслав Быков: Не удивлен очередному достижению Овечкина, потому что это мастер от бога – машина Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков – о 690-й шайбе нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

– Я не удивлен очередному достижению Александра, потому что это мастер от бога – машина, которая штампует голы. Это мастер, который будет еще подниматься по этой лестнице рекордов. Думаю, что мы еще не раз увидим от него и другие достижения.

Я считаю, что все возможно, Александру по силам превзойти Гретцки, думаю, что он как никто другой способен на это, чего я ему и желаю. Его уникальность в том, что это человек, который не останавливается на достигнутом и совершенствует свое мастерства, – приводит слова Быкова ТАСС.

Напомним, что Овечкин отличился на 11-й минуте первого периода гостевого матча против «Айлендерс», открыв счет в игре.

Добавим, что капитан «Кэпиталз» догнал в списке в списке лучших снайперов в истории НХЛ канадского нападающего Марио Лемье, занимающего десятое место. Две заброшенные шайбы отделяют Овечкина от девятой строчки в этом списке, на которой расположился Стив Айзерман (692), и четыре - от восьмой с Марком Мессье (694).

Отметим, что Овечкину необходимо забить еще десять раз, чтобы стать восьмым хоккеистом в истории НХЛ, сумевшим выйти на отметку в 700 заброшенных шайб. До него это сделали Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Гартнер (708).