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Вячеслав Быков: Не удивлен очередному достижению Овечкина, потому что это мастер от бога – машина - Советский спорт
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18 января 2020 22:56Хоккей

Вячеслав Быков: Не удивлен очередному достижению Овечкина, потому что это мастер от бога – машина

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков – о 690-й шайбе нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

– Я не удивлен очередному достижению Александра, потому что это мастер от бога машина, которая штампует голы. Это мастер, который будет еще подниматься по этой лестнице рекордов. Думаю, что мы еще не раз увидим от него и другие достижения.

Я считаю, что все возможно, Александру по силам превзойти Гретцки, думаю, что он как никто другой способен на это, чего я ему и желаю. Его уникальность в том, что это человек, который не останавливается на достигнутом и совершенствует свое мастерства, приводит слова Быкова ТАСС.

Напомним, что Овечкин отличился на 11-й минуте первого периода гостевого матча против «Айлендерс», открыв счет в игре.

Добавим, что капитан «Кэпиталз» догнал в списке в списке лучших снайперов в истории НХЛ канадского нападающего Марио Лемье, занимающего десятое место. Две заброшенные шайбы отделяют Овечкина от девятой строчки в этом списке, на которой расположился Стив Айзерман (692), и четыре - от восьмой с Марком Мессье (694).

Отметим, что Овечкину необходимо забить еще десять раз, чтобы стать восьмым хоккеистом в истории НХЛ, сумевшим выйти на отметку в 700 заброшенных шайб. До него это сделали Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Гартнер (708).

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