Валерий Каменский: Думаю, что Овечкин будет стремиться к рекорду Гретцки Олимпийский чемпион Валерий Каменский – о 690-й шайбе нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

- Это достижение не только российского, но и всего мирового современного хоккея, что мы живем в эпоху такого снайпера. В то же время очень приятно, что эти рекорды бьет российский хоккеист.

Думаю, что Александр будет стремиться к рекорду Гретцки. Будет тяжело, но, как говорится, в муках рождаются рекорды. Пожелаю ему достичь этого результата и всего самого лучшего, чтобы шайба после его бросков залетала в ворота как можно чаще, - приводит слова Каменского ТАСС.

Напомним, что Овечкин отличился на 11-й минуте первого периода гостевого матча против «Айлендерс», открыв счет в игре.

Добавим, что капитан «Кэпиталз» догнал в списке в списке лучших снайперов в истории НХЛ канадского нападающего Марио Лемье, занимающего десятое место. Две заброшенные шайбы отделяют Овечкина от девятой строчки в этом списке, на которой расположился Стив Айзерман (692), и четыре - от восьмой с Марком Мессье (694).