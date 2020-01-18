Овечкин признан первой звездой матча «Вашингтон» – «Айлендерс» Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой выездного матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (6:4).

Капитан «Кэпиталз» оформил хет-трик в этой игре, отличившись на 11-й, 46-й и 60-й минутах встречи.

Отметим, что Овечкин, оформивший 26-й хет-трик в карьере, завершил встречу с показателем полезности «+4».

Кроме этого после этой игры на счету российского форварда стало 692 заброшенные шайбы. По этому показателю Овечкин вышел на девятое место, догнав списке лучших снайперов в истории НХЛ Стива Айзермана. Всего две шайбы отделяют форварда «Кэпиталз» от идущего на восьмой строчке Марка Мессье (694).

Отметим, что Овечкину необходимо забить еще восемь раз, чтобы стать восьмым хоккеистом в истории НХЛ, сумевшим выйти на отметку в 700 заброшенных шайб. До него это сделали Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Гартнер (708).