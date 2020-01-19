Овечкин вышел на восьмое место в НХЛ по количеству хет-триков, догнав Мориса Ришара Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (6:4).

Капитан «Кэпиталз» отличился на 11-й, 46-й и 60-й минутах встречи. Этот хет-трик стал для Овечкина 26-м в карьере. По этому показателю форвард вышел на восьмое место в истории лиги, догнав в списке Морис Ришара.

Рекордсменом НХЛ по числу хет-триков является Уэйн Гретцки (50), второе место занимает Марио Лемье (40), тройку лучших замыкает Майк Босси (39).

Добавим, что после этой игры на счету российского форварда стало 692 заброшенные шайбы. По этому показателю Овечкин вышел на девятое место, догнав списке лучших снайперов в истории НХЛ Стива Айзермана.