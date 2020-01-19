«Колорадо» одержал волевую победу над «Сент-Луисом» Хоккеисты «Колорадо» обыграли «Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3.

В составе «Эвеланш» заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон (4-я минута), Тайсон Джост (28), Кейл Макар (37), Андре Бураковски (37) и Габриэль Ландеског (60). У «Блюз» точными бросками отличились Дэвид Перрон (19), Оскар Сундквист (22) и Алекс Пьетранджело (48).

Отметим, что защитник «Колорадо» Никита Задоров, завершивший встречу с показателем «+1», записал на свой счет в этом матче одну результативную передачу.

После этой игры «Колорадо» набрал 60 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Сент-Луис» с 68 очками продолжает лидировать на «Западе».

В следующем матче «Эвеланш» на своем льду сыграют против «Детройта», а «Блюз» в гостях встретятся с «Ванкувером».