Дубль Макдэвида помог «Эдмонтону» обыграть «Аризону» - Советский спорт
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19 января 2020 01:39Хоккей

Дубль Макдэвида помог «Эдмонтону» обыграть «Аризону»

Хоккеисты «Эдмонтона» обыграли «Аризону» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:3.

В составе «Ойлерз» заброшенными шайбами отметились Джош Арчибальд (4-я минута), Сэм Ганье (15), Кайлер Ямамото (17), Коннор Макдэвид (22, 37), Юаким Нюгорд (25) и Райли Шихан (57). У «Койотис» отличились Тейлор Холл (26), Кристиан Дворак (30) и Оливер Экман-Ларссон (52).

После этой игры «Эдмонтон» набрал 57 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Аризона», имея в активе такое же количество очков, занимает шестое место.

В следующем матче «Ойлерз» дома сыграют против «Калгари», а «Койотис» в гостях встретятся с «Анахаймом».

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