27 сэйвов Бобровского и гол Дадонова помогли «Флориде» победить в гостях «Детройт» «Пантерз» одержала четвертую победу кряду.

«Флорида Пантерз» выиграла «Детройт Ред Уингз» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбами отметились Евгений Дадонов (18-я минута), Марк Пизик (19), Александр Барков (54) и Денис Мальгин (59). Хозяева смогли ответить лишь однажды усилиями Дилана Ларкина (26).

Голкипер Сергей Бобровский провел в составе «Пантерз» весь матч и был признан первой звездой матча – на его счету 27 сэйвов.

«Флорида» набрала 57 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции. У «Детройта» – 28 очков и последнее место.

В следующем матче «Флорида» сыграет в гостях против «Миннесоты», а «Детройт» встретится с «Колорадо».