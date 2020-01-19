Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ Россиянин оформил хет-трик в ворота «Айлендерс».

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назван лучшим игроком дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4) 34-летний россиянин оформил хет-трик, проведя на льду 23 минуты и 19 секунд.

Напомним, что Овечкин забил свой 692-й гол за карьеру в НХЛ. По этому показателю он догнал Стива Айзермана и вышел на девятое место за всю историю турнира.

Второй звездой дня признан канадский форвард «Чикаго» Джонатан Тэйвс, ставший героем матча с «Торонто» (6:2) – на его счету две шайбы и два ассиста.

Третьей звездой выбран голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин, оформивший шатаут в игре с «Нью-Джерси» (5:0). Мерзликин отразил 41 бросок.