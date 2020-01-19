Дмитрий Квартальнов: Не будем зацикливаться на победе в «регулярке» Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал выступления казанской команды в нынешнем сезоне КХЛ.

– Не смотрим на лидерство на Востоке. Команда у нас хорошая, но перепады все равно бывают. Сейчас вот немного похуже. Но это нормально. Мы же всего полгода вместе работаем. Еще требуется время, чтобы все наладить. Зацикливаться на победе в «регулярке» точно не будем. Цыплят считают по осени, а хоккейные трофеи – весной. Мы еще пока никакой путь с «Ак Барсом» не прошли, – цитирует Квартального «Матч ТВ».

Отметим, что несмотря лидерство в Восточной конференции (68 очков), «Ак Барс» потерпел три поражения в последних пяти встречах – дома от «Торпедо» (1:4) и в гостях от «Куньлуня» (1:3) и «Адмирала» (1:5).

Следующим соперником казанцев станет московское «Динамо». Матч состоится 21 января в 19.30 по московскому времени.