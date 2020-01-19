Барри Троц: На мой взгляд, Овечкин - лучший снайпер в истории Российский нападающий оформил хет-трик в матче против «Айлендерс».

Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц признался, что считает российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим снайпером в истории НХЛ.

«На мой взгляд, Овечкин - лучший снайпер в истории. У него великолепный бросок, он умеет выбирать позицию и грамотно открывается. Когда он бросает, вратари не видят шайбу и просто надеются, что она попадет в них», - цитирует наставника официальный сайт НХЛ.

Напомним, вчера «Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:4. Овечкин в этой игре забросил три шайбы. После этой встречи на счету российского форварда стало 692 заброшенные шайбы. По этому показателю Овечкин вышел на девятое место, догнав в списке лучших снайперов в истории НХЛ Стива Айзермана. Всего две шайбы отделяют форварда «Кэпиталз» от идущего на восьмой строчке Марка Мессье (694).