Юлиус Гудачек: Хочется, чтобы в Матчах звезд вратарей задействовали побольше Мероприятие проходит в эти выходные в Москве.

Голкипер московского «Спартака» и сборной дивизиона Боброва Юлиус Гудачек выразил пожелание, чтобы в рамках Матча звезд было больше конкурсов для вратарей.

«Я думаю, что каждому вратарю конкурс буллитов пришелся по душе. Ну и выделю еще хоккейный биатлон. Было бы здорово, если бы придумали еще конкурсы для вратарей. Может, какие-то броски на точность или что-то еще. Хочется, чтобы в подобных мероприятиях вратарей задействовали побольше», - цитирует Гудачека News.ru.

Напомним, вчера сборная дивизиона Харламова, набрав 11 баллов, одержала победу в мастер-шоу.

Звездный уик-энд завершится в воскресенье, 19 января, Матчем звезд КХЛ. Четыре команды, представляющие дивизионы лиги, сыграют полуфинальные матчи, после чего в финальной встрече определят победителя.

Добавим, что капитан сборной дивизиона Харламова Данис Зарипов выбрал дивизион Тарасова соперником по полуфиналу Матча Звезд. В другом полуфинале между собой сыграют сборные дивизионов Боброва и Чернышева.