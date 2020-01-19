Александр Крылов: Знал, что Ковальчук останется в НХЛ, не было ни шанса, что он приедет Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов считает, что форвард «Монреаля» Илья Ковальчук вернется в Россию, как только выиграет Кубок Стэнли.

- Знал, что Ковальчук останется в НХЛ, не было ни шанса, что он приедет. Надо порадоваться, что человек реально хочет выиграть Кубок Стэнли. Надо его похвалить только за это, пожелать удачи. Если он выиграет Кубок, то он приедет в Россию, поверьте мне, - приводит слова Крылова «РИА Новости».

Напомним, что в начале января Ковальчук подписал с «Монреалем» двусторонний контракт сроком на один год.