Александр Крылов: Построим в Омске дворец, тогда обязательно проведем Матч звезд Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов заявил, что Омск будет готов принять Матч звезд КХЛ через год или два после окончания строительства новой арены.

- Построим в Омске дворец, тогда обязательно проведем Матч звезд. Я уверен в том, что если у нас будет современный стадион, то мы проведем (Матч звезд) в первый или второй год, - цитирует Крылова ТАСС.

Добавим, что по данным пресс-службы омского клуба, новая шестиэтажная арена будет вмещать 12 тысяч зрителей.