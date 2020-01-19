«Питтсбург» вырвал победу у «Бостона», уступая походу встречи в три шайбы - Советский спорт
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19 января 2020 23:11Хоккей

«Питтсбург» вырвал победу у «Бостона», уступая походу встречи в три шайбы

Хоккеисты «Питтсбурга» переиграли «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

В составе «Брюинз» заброшенными шайбами отметились Патрис Бержерон (1-я минута), Андерс Бьорк (3) и Давид Пастрняк (16). У «Пингвинз» точными бросками отличились Доминик Симон (17), Теодор Блюгерс (21), Джек Джонсон (42) и Брайан Раст (53).

Отметим, что на счету российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в этой встрече одна результативная передача.

После этой игры «Питтсбург», одержавший шестую победу в семи последних встречах сезона, набрал 67 очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Бостон» с 68 очками занимает на «Востоке» второе место.

В следующем матче «Пингвинз» в гостях сыграют против «Филадельфии», а «Брюинз» на своем льду примут «Вегас».

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