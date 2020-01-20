Линус Умарк: У меня точно есть талант!

Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк удивил всех своей игрой в воротах. Он отлично справился с работой Юхи Метсолы и стал настоящим «гвоздем» вечера.
– Мы только вчера говорили об этом во время Мастер-шоу, а сегодня в последний момент решили сделать, – рассказывает Линус. – Я не первый раз стою в воротах. Два года назад в Уфе была игра на открытом воздухе против детей, поэтому там не было таких сильных бросков, как сегодня. Играет ли в «Баффало» мой брат? Нет, но я чувствую, что у меня есть талант! Были ли какие-то сложности сегодня? Основная – коньки. Пришлось быть в своих, потому что у Юхи размер меньше. Поменяться ли нам с Метсолой в плей-офф? Подумаем! Буду ли я выступать в следующем сезоне в КХЛ? Сейчас я сосредоточен на игре за «Салават Юлаев» в этом сезоне, нам нужно бороться за кубок. О будущем подумаю потом.
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